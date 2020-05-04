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Sedye gemi, paspas kürek oldu; Titanic'teki o meşhur sahneyi canlandırdılar

04 Mayıs 2020 15:15

Antalya'da özel bir diyaliz merkezi çalışanları, yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde hasta yatağını gemi, paspasları kürek gibi kullanıp Titanic filminindeki Rose (Kate Winslet) ile Jack'in (Leanardo Di Caprio) meşhur sahnesini canlandırdı. Videoda filmin müziği de duyuldu. 

Özel diyaliz merkezinde çalışan ve koronavirüs salgını tedbirlerini harfiyen uygulayan hastane çalışanları, hastanede diyaliz işlemi gören son kişiyi de taburcu ettikten sonra Titanic filminin gemi burnundaki efsane görüntüsünü canlandırdı.

Sedyenin üzerine çıkan iki sağlık çalışanı, Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'in gemi önünde hafızalara kazınan pozunu verdi, yatağın üzerine oturan diğerleri de paspaslarla kürek çekme sahnesini canlandırdı.

Titanic filminin müziği de videonun arka fonunda çaldı. Hastane çalışanlarının bu görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. 

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