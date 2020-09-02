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Sirenler bu kez sağlık çalışanlarının hakları için çaldı: Bu sesi, yetkililerin bir an önce duymasını istiyoruz

"Sağlık çalışanlarının en temel ve en yakıcı sorunu, hakkaniyetsiz döner sermaye sistemi"

02 Eylül 2020 09:41

Sağlık emekçileri çalışma koşullarındaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla eylem gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında hayat kurtaran sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin hiçe sayılmaması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'de kamu ve özel sektörde 1 milyondan fazla sağlık çalışanının alın teri döktüğünü belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Bu arkadaşlarımızın temel sorunlarını dile getirmek ve bu sorunların çözümü için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi amacıyla bu saatte, burada toplanmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle anan Durmuş, "Pandemi mücadelesini başarıyla sürdüren sağlık çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Maalesef tablo bu iyi ama nereye kadar bu durum böyle gidecek?" diye konuştu.

Durmuş, hayat kurtaran sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin hiçe sayılmaması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Ülkemizin sağlık alanındaki en büyük ve tek yetkili sendikal örgütü olarak bu duruma sessiz kalmamız, yanlışlara ortak olmamız, haksızlıkları görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bu nedenlerle bugün burada, bu saatte, hep hayat kurtarmak için seslerini duymaya alışkın olduğumuz ambulans sirenlerini sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için yükseltiyoruz. ."

Sağlık çalışanlarının taleplerini bugüne kadar toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere her platformda her etkinliklerinde aktardıklarını hatırlatan Durmuş, "Çözüm önerilerimizi bir bir ortaya koyduk. Sağlık çalışanlarının en temel ve en yakıcı sorunu, hakkaniyetsiz döner sermaye sistemi. Bu sistem alın terini yok sayıyor, yüz binlerce çalışanı mağdur ediyor." şeklinde konuştu.

Durmuş, mevcut döner sermaye sistemi nedeniyle hekiminden, hemşiresine sağlık çalışanlarının önemli bir bölümünün ortalama gelirlerinin yüzde 50 oranında azaldığını savundu.

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