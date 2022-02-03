Sağlık çalışanları: Alkış değil insan onuruna yakışır çalışma koşulları istiyoruz

Sağlık çalışanlarının, özlük haklarının TBMM'de düzenlenerek iyileştirilmesi için başlattığı "Beyaz Nöbet" sürüyor. Ankara'da sağlık meslek örgütleri, "Alkış değil insan onuruna yakışır şiddetten ve çatışmadan uzak çalışma koşulları istediğimizi beyan ediyoruz" açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanları, özlük haklarını içeren düzenlemenin TBMM'ye getirilmesi için başlattıkları “Beyaz Nöbet” için bugün Ankara'da İbni Sina Hastanesi'nin önünde toplandı. Sağlık çalışanları daha önce, özlük haklarına ilişkin düzenleme TBMM'ye gelmediği takdirde 8 Şubat'ta greve gideceklerini açıklamıştı.

Açıklamaya, Ankara Tabip Odası'ndan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç, Genel Sekreter Dr. Muharrem Baytemür, Yönetim Kurulu Üyeleri Gülseren Çekilsöz ve Dr. Ayşe Uğurlu katıldı. Dev Sağlık-İş'ten Reyhan Tüfekçi, Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya da açıklamada yer aldı. Sağlık çalışanlarının yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"12 saatlik çalışmalarımız 11 saat gösteriliyor"

"Sağlık emekçileri açısından kazanılmış bir hak olan 'haftada 40 saat çalışma' istiyoruz. Taşeron döneminden gelen keyfiyet ve hukuksuzlukların artık son bulmasını, yaptığımız işlerin belirlenmesini ve 'görev tanımları'mızın yapılmasını istiyoruz! 12 saatlik çalışmalarımız 11 saat gösteriliyor. Ara dinlenme ve yemek molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz.

696 Sayılı KHK ile getirilen 'zorunlu emeklilik' uygulamasının son bulmasını, tayin ve becayiş hakkımızı istiyoruz. Bu sağlık sistemi sağlıksızlık getiriyor. Bu sağlık sistemi yoksulu, yaşlıyı, çocuğu, kadını yani sağlık hizmetine daha çok gereksinimi olanları görmezden geliyor.

Tüm bu kötülüklere, eşitsizliklere, baskılara, yaşam hakkımızı yok sayan uygulamalara karşı sesimizi tüm topluma duyurmanın ve çözümü onlarla birlikte yakalayacağımızın umudunu yitirmeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Pandemi dönemi Covid-19 kaynaklı 540 sağlık emekçisi vefat etmiştir. Pandemide sağlık emekçilerinin ödediği bu bedele rağmen, sağlık emekçilerine yönelik şiddet azalmamış artmıştır.

"Oyalama değil haklarımızı istiyoruz"

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2019 yılı sonuna kadar 46 bin 276 kişi tarafından beyaz kod kullanılmışken, 2020 yılı sonu itibariyle bu sayı 72 bin 158 olmuştur. Covid-19 kaynaklı kaybettiğimiz ve hala kaybetmeye devam ettiğimiz arkadaşlarımızın acıları hala tazeyken pandemide, etkili bir şiddet yasası düzenleyemeyen siyasi iktidara, alkış değil insan onuruna yakışır şiddetten ve çatışmadan uzak çalışma koşulları istediğimizi beyan ediyoruz. Zor koşullar altında sağlık hizmeti üreten sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenli çalışma ve güvenceli iş koşullarının sağlanması, toplum sağlığının korunması için oyalama değil haklarımızı istiyoruz."