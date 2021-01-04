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Sağlık çalışanının telefonunu çalan şüpheli yakalandı

04 Ocak 2021 19:50

Gaziantep’te, hasta gibi geldiği hastanenin röntgen odasından sağlık çalışanına ait cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 25 Aralık Devlet Hastanesine gelerek hasta olduğunu belirten şüpheli gezinmeye başladığı koridorda kapısı açık olan röntgen odasına girerek içeride bir sağlık çalışanan ait cep telefonunu çaldı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken ihbar üzerine inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi uzaklaşamadan kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 3 ayrı suçtan firari olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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