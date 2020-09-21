Sağlık çalışanı kadını hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı

Diyarbakır'da bir kişi, sağlık çalışanı olan eski eşini hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanan kadın, meslektaşları tarafından tedavi altına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır’da bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 kız çocuk annesi hemşire Esengül Y. eski eşi Murat Ç. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Tehditlere dayanamayan Esengül Y., durumu polise bildirdi. Esengül Y.'nin uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen Murat Ç., eski eşine tehdit mesajları atmaya başladı. Murat Ç., sabah saatlerinde hastanede çalıştığı esnada eski eşi Esengül Y.'nin yanına gelerek bıçaklamaya başladı.

Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esengül Y., refleksleri sayesinde ölümden döndü. Saldırı sonrası Murat Ç. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Esengül hemşire, mesai arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Esengül Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Murat Ç.'nin yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı.