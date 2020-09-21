T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sağlık çalışanı kadını hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı

Saldırı sonrası Murat Ç. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi

21 Eylül 2020 10:45

Diyarbakır'da bir kişi, sağlık çalışanı olan eski eşini hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanan kadın, meslektaşları tarafından tedavi altına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır’da bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 kız çocuk annesi hemşire Esengül Y. eski eşi Murat Ç. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Tehditlere dayanamayan Esengül Y., durumu polise bildirdi. Esengül Y.'nin uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen Murat Ç., eski eşine tehdit mesajları atmaya başladı. Murat Ç., sabah saatlerinde hastanede çalıştığı esnada eski eşi Esengül Y.'nin yanına gelerek bıçaklamaya başladı.

Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esengül Y., refleksleri sayesinde ölümden döndü. Saldırı sonrası Murat Ç. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Esengül hemşire, mesai arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Esengül Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Murat Ç.'nin yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı.

 

ETİKETLER

diyarbakırkadına şiddetdiyarbakır hastanesikadın cinayetiEsengül Y.Murat Ç.

Diğer Videolar

Sosyal medya kurgusu: Putin uğurladı, Trump söyledi: Mamaaaa....

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Kasım 2020

Yaptığı hat-trickle Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilen Yusuf Yazıcı'nın o golleri...

ABD araştırmacısı Erdölen değerlendirdi: Yargı süreçleri ve Trump'ın kaybetmesi durumunda atacağı adımlar tartışılıyor

Pakistan Başbakanı'nın mitinginde çatı çöktü: 18 yaralı

Işın Karaca, Sevda Türküsev'le 'saat 22.00' uygulamasını tartıştı: 500 bin insan ekmek yiyor; seninle tartışmak için bu yayına gelmedim!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

TRT’de KJ krizi; editörün işine son verildi...

Hürriyet'in ABD Muhabiri Canikligil, Zafer Şahin'e köpürdü ve yayını terk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

CANLI BLOG | Tarihi seçimde Biden zafere çok yakın; Demokrat...

Hekimoğlu dizisine ara verildi...

Manken Didem Soydan hastaneye kaldırıldı ...

CNN Türk’ten Razi Canikligil açıklaması: Hakaretin başladığı yerde fikir ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

TRT’de KJ krizi; editörün işine son verildi...

Hürriyet'in ABD Muhabiri Canikligil, Zafer Şahin'e köpürdü ve yayını terk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24