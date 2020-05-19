Sağlık çalışanının 50 gündür göremediği kızına kavuşma anı

İngiltere' de Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 50 gündür 7 yaşındaki kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşması duygusal anlara sahne oldu.

İngiltere'de sağlık çalışanı Lisa Cave'in Koronavirüs bulaşma riskine karşı 7 hafta ayrı kaldığı kızı Ruby Cave'e (7) sarıldığı anlar duygusal anlara neden oldu. Cave, koronavirüs bulaşma riskine karşı astım hastası kızını babasının evine gönderdi. Kızının ayrı kalma nedenlerini anlayabildiğini belirten Cave, bu kararı vermenin zor olduğunu ancak riske atamayacağını belirtti.