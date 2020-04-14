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Sağlık Bakanlığından Koronavirüs'le mücadele için 5 yeni kamu spotu

14 Nisan 2020 15:55

Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında 5 yeni kamu spotu hazırladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazırlanan kamu spotlarını Twetter hesabından "Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz" ifadeleriyle paylaştı. 

Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 5 yeni kamu spotu daha hazırlandı. Hazırlanan filmlerde mümkün olduğunca evde kalınması, sosyal mesafeye riayet edilmesi, maske takılması gibi uyarılarda bulunulurken, kronik hastalığı olanların daha da dikkatli olması konusunda hatırlatmalar yapıldı.

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