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Koronavirüs günlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan bilgilendirme videosu; 'filyasyon uygulaması nedir, aşamaları neler?'

27 Nisan 2020 18:17

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından filyasyon uygulamasına ilişkin bir bilgilendirici video paylaşıldı. Paylaşımda, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana filyasyon çalışmalarının yapıldığı ve vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlandığına dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yeni tip Koronavirüs ile mücadelede önemli bir yer tutan filyasyon uygulamasına ilişkin bilgilendirici bir video paylaştı.

Filyasyonun önemine dikkat çekilen videoda, filyasyonun tanımı ve filyasyon uygulamasının aşamaları da anlatıldı.

Söz konusu videoda filyasyon uygulaması ile ilgili şu bilgiler verildi;

“Filyasyon bulaşıcı hastalık varlığında hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranmasıdır. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde filyasyon çalışması yapmak çok önemlidir"

"Filyasyon uygulaması etkenin, temaslıların ve kaynağın belirlenmesine, koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik tüm çalışmaları içermektedir. Amaç; etkeni ve kaynağı erken dönemde saptayarak hastalığın yayılmasını engellemek."

"Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının açıklandığı tarihten bu yana, bütün hastalar için filyasyon çalışmaları yapılmış, salgın eğrisi ve yayılım haritası çıkarılmış, diğer tedbirlerle birlikte vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlanmıştır.” 

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