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Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkçıların haklarını en iyi teslim edecek olan Cumhurbaşkanımızdır

09 Mart 2022 12:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenleme ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel hastanelere geçen hekimler için söylediği “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler... Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. " dedi.

Bakan Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık personelinin özlük haklarına yönelik düzenleme konusundaki soru üzerine Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini ifade ettiğini söyledi.

Erdoğan’ın dün Kadın Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada kamu hastanelerinden özel hastanelere geçen hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerinin sorulması üzerine Koca, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı’nın nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim."

 

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