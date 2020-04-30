Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs kaynaklı ölüm rakamlarının gizlendiği iddialarına yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada son günlerde dile getirilen, yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin kayıtlara farklı nedenler belirtilerek geçirildiği ve ölüm rakamlarının bu şekilde gizlendiği iddialarına yanıt verdi.

Dile getirilen iddiaların siyaset malzemesi yapıldığını ifade eden Koca, rakamların gizlenmesi halinde vatandaşların tedbir almasının sağlanamayacağını belirterek şöyle konuştu:

"O rapora imza atan gurur kaynağı olan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor musunuz? Sağlık Bakanlığı mı imza atıyor. 1 Ocak -29 Nisan ölüm sayısı 160 bin 888. 2020 için 163 bin 191. Aradaki fark 2 bin 303. Beklenen ölümden bahsetmiyorum. Nüfus artışı nedeniyle ortalama son 5 yılda 2.89 gibi artıştan bahsetmiyorum. Peki, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden canlarımız 2 bin 992. Nerede bu hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim. Biz DSÖ'nün kodlamasıyla bütün dünyanın verdiği şekliyle pozitif olan vakaları bildiriyoruz. Şüpheli gördüğümüz hastalarımızı da asla tedaviden mahrum etmiyoruz. Filyasyonu uyguluyoruz. DSÖ 16 Nisan'a kadar bütün dünyaya PCR pozitif olan vakaların bildirilmesi şeklinde bir kod tanımlaması yapmıştı."