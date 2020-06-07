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Sağlık Bakanı Koca, Moda sahilinde çekilen görüntüleri paylaştı: Çok fazla normalleşmeyelim

07 Haziran 2020 08:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Moda sahilinde insanların sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak dans edip eğlendiği görüntüleri Sosyal medya hesabından paylaşarak açıklamada bulundu.

Koca twitter'dan yaptığı açıklamada “Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.” Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM." ifadelerini kullandı.

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