Sağlık Bakanı Koca: Hıfzıssıhha, yeniden hayat buluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı' konulu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin Koronavirüs aşısı üreten 9. ülke olduğunu ve aşı tarihine dikkat çeken Bakan Koca, "Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor" sözleriyle önemli bir haberi duyurdu.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık alanında yeni bir gelişmeyi açıkladı. Yerli aşı Turkovac'ı 22 ayda ürettiklerini belirten Koca, Türkiye'nin Tarihi Hıfzısıhha kurumunun yeni bir isim ile yeniden kurulacağının hayat haberini verdi.

Koca paylaşımına "Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaştık. Fakat sıfırdan değil: Aşı hikâyemizin arkasında bir tarih var! O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor" notunu düştü.