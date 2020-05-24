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Sağlık Bakanı Koca'dan videolu bayram mesajı: 'Önümüzde bir bayram daha var; ne zaman geleceği bize bağlı'

24 Mayıs 2020 11:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından video paylaştı. Koca videoya yeni tip Korovavirüs günlerini kast ederek "En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı" notunu düştü. 

Koca videoda "En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Koca'nın paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Yine sahillerde yürüyeceğiz. Sokaklar yine bizim olacak. Komşularımızla buluşacağız. Yine büyüklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklar parklarına kavuşacaklar. Arkadaşlarımızla bir kafede buluşacağız. Sevdiklerimiz için yine yollara düşeceğiz. Her günümüz yine sevinçle dolacak. Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı."

 

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