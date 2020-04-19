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Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı

19 Nisan 2020 18:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nisan ayında olunması nedeniyle vatandaşlara yeni tip Koronavirüs salgınına karşı birtakım uyarılarda bulundu.

 "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz” diyen Koca, “Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

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