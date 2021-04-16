Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen bir öğretmeni arayarak ikna etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sırası gelmesine rağmen aşı olmak istemeyen bir öğretmeni arayarak ikna etti.

Aşı olmak istemeyen bir anaokulu öğretmeninin kızı, sosyal medyadan, annesinin inat edip aşı olmayı reddettiğini belirterek, Bakan Koca’ya çağrıda bulundu. Çağrının ardından ailenin evine ikna ekipleri yönlendirilirken Bakan Koca da öğretmeni telefonla arayarak aşı olması için ikna etti.

Koca, öğretmenle konuştuğu o anları da sosyal medya hesabından paylaşarak, "Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz" ifadelerini kullandı.