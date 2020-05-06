T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sağlık Bakanı Koca, CNN International'ın Türkiye'deki filyasyon sürecini anlattığı haberi paylaştı

06 Mayıs 2020 07:59

Daha önce Cerrahpaşa Yoğun Bakım Servisi’ne giren Amerikan CNN International televizyonu bu kez de İstanbul’da yürütülen filyasyon sürecini görüntüledi.

CNN muhabiri Arwa Damon, ekiplerle birlikte koronavirüs olduğundan şüphelenilen birinin evine gitti, ekipler kapıda çalışmaları yürütürken Damon da o anları yerinde takip etti. CNN International, Türk ekiplerin yürüttüğü sürecin ayrıntılarını da paylaştı.

Fatih İlçe Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan, uygulanan sistemi CNN televizyonuna anlattı. CNN International, operasyon odasını da görüntüledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları paylaşarak "CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Covid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı." dedi. 

ETİKETLER

sağlık bakanıfahrettin kocafilasyoncnn internationalistanbulhaberkoronavirüs

Diğer Videolar

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

Baroların yürüyüşünü takip eden muhabire polis engeli

TIR'ın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökme anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan...

Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş...

"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret...

Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24