Sağlık Bakanı Koca, CNN International'ın Türkiye'deki filyasyon sürecini anlattığı haberi paylaştı

Daha önce Cerrahpaşa Yoğun Bakım Servisi’ne giren Amerikan CNN International televizyonu bu kez de İstanbul’da yürütülen filyasyon sürecini görüntüledi.



CNN muhabiri Arwa Damon, ekiplerle birlikte koronavirüs olduğundan şüphelenilen birinin evine gitti, ekipler kapıda çalışmaları yürütürken Damon da o anları yerinde takip etti. CNN International, Türk ekiplerin yürüttüğü sürecin ayrıntılarını da paylaştı.

Fatih İlçe Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan, uygulanan sistemi CNN televizyonuna anlattı. CNN International, operasyon odasını da görüntüledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları paylaşarak "CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Covid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı." dedi.