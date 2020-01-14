Sağlığına kavuşan prematüre bebek, kep ve cübbe ile taburcu edildi

Gaziantep'te 6 aylık 640 gram dünyaya gelen ve 117 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan prematüre bebek, kep ve cübbe giydirilerek taburcu edildi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019-2020 yılları arasında Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi göre 500 bebekten 100'ü prematüre olarak dünyaya geldi. Burada dünyaya gelen ve tedavileri yapılan prematüre bebekler sağlıklarına kavuşmalarının ardından, cübbe ve kep giydirilerek hastaneden taburcu ediliyor. Bedriye ve Ömer Şen çiftinin ilk bebekleri olan ve 6 aylıkken 640 gram olarak dünyaya gelen ve 177 gün boyunca Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam savaşı veren İsmail Şen sağlığına kavuşarak cübbe ve keple taburcu edilen bebeklerden biri oldu.

Bebekle yakından ilgilenen ve zorlu bir süreç geçirdikten sonra bebeğin normal kilosuna ulaştığını ifade eden Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Doktoru Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, "Bebeğimiz Eylül 2019 tarihinde 25'inci gebelik haftasında 640 gram olarak dünyaya geldi. Bizim için oldukça küçük bir prematüre bebekti. 37 haftanın altında doğan bebekleri prematüre bebek olarak adlandırıyoruz. İsmail Şen yaklaşık 3 buçuk ay bizim misafirimiz oldu. Daha sonra doğum ağırlığı 560 grama kadar düşmüştü. Şu anda 117 günün sonunda 2 kilogram 150 gram ağırlığında taburcu ettik” dedi

Hiç vazgeçmediklerini ve çocuklarının sağlığına kavuşacağından umutlarını kesmediklerini ifade eden Bedriye ve Ömer Şen çifti ise, “Çok mutluyuz. Gerçekten hiç vazgeçmedik ve çocuğumuzun sağlığına kavuşacağına inandık” dedi.