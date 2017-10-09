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Sağdıçların şakası damadı hastanelik etti

09 Ekim 2017 18:30

Düğünün davetlilerinden birinin kamerasından çekilen görüntülerde altı adamın sağdıç olan kişiyi kollarından ve bacaklarından tutarak kaldırıp kafasını aniden yere çarptığı görülüyor. Videonun devamında, başını çarpan adamın bilincinin kapanmış olduğu anlaşılıyor. ​Başını çarptıktan sonra bir süre için bilincini kaybeden ve hastaneye kaldırılan adam, hala hastanede müşahade altında tutuluyor. Da Hang adı verilen gelenek, Çin'in kırsal kesiminde, düğünlerde seyirciyi ve evlenecek çiftleri eğlendirmek amacıyla sürdürülüyor ama geleneğe göre battaniye kullanılması gerekirken videoda bunun atlandığı görülüyor.

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Sağdıçların şakası damadı hastanelik etti

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