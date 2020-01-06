Sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da iş yerlerini su bastı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası ilçede metrekareye saatte 100 kilogram yağışın düştü. Ana yollar su altında kaldı. Yoldan yarım metre yukarıda bulunan iş yerlerinin su bastı.

Yoldan geçen araçların neden olduğu dalga nedeniyle iş yerleri sular altında kalan esnaf, kendi çaresini kendisi üretti. Yolu şeritle kapatan esnaf dalga oluşumunu engellemeye çalıştı.

Çevredeki bir emlakçı, 12 yıldır aynı iş yerini işlettiğini ancak böyle bir yağışını daha önce hiç görmediğini söyledi.

İş yeri sular altında kalan bir esnaf ise yetkililere sitem etti. Belediyeyi aradıklarını ancak belediyeden polisi aramalarının söylediklerini belirten esnaf, “Belediye yok, esnaf odası yok. İş yerimin her tarafı çamur içinde" dedi.

Bir başka esnaf da, "Sabahtan bu yara aramadık yer bırakmadık, bir sonuç alamadık" diye konuştu.