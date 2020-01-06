T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da iş yerlerini su bastı

Yolu şeritle kapatan esnaf dalga oluşumunu engellemeye çalıştı

06 Ocak 2020 18:44

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası ilçede metrekareye saatte 100 kilogram yağışın düştü. Ana yollar su altında kaldı. Yoldan yarım metre yukarıda bulunan iş yerlerinin su bastı.

Yoldan geçen araçların neden olduğu dalga nedeniyle iş yerleri sular altında kalan esnaf, kendi çaresini kendisi üretti. Yolu şeritle kapatan esnaf dalga oluşumunu engellemeye çalıştı.

Çevredeki bir emlakçı, 12 yıldır aynı iş yerini işlettiğini ancak böyle bir yağışını daha önce hiç görmediğini söyledi. 

İş yeri sular altında kalan bir esnaf ise yetkililere sitem etti. Belediyeyi aradıklarını ancak belediyeden polisi aramalarının söylediklerini belirten esnaf, “Belediye yok, esnaf odası yok. İş yerimin her tarafı çamur içinde" dedi.

Bir başka esnaf da, "Sabahtan bu yara aramadık yer bırakmadık, bir sonuç alamadık" diye konuştu.

 

ETİKETLER

habervideoantalyamersingazipaşaililçeana yolarana yolyolanasu altında kaldıaltındakaldıyağışsağanaketkiliolduemlakemlakçıesnafdalga

Diğer Videolar

Rusya'da uçağın düşme anı saniye saniye görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2020

Karavelioğlu: Bir virüs küreselleşmenin zayıf noktasını ortaya çıkardı

Genç sporcu sırığın üzerine düştü

Suudi Arabistan'ın doğusunu binlerce çekirge bastı

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

Rusya'dan Türkiye'ye jet 'İdlib' yanıtı...

Merkez Bankası faiz indiriminde hız kesti...

Ronaldo'nun sevgilisine verdiği harçlık dudak uçuklattı...

Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24