Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Minibüs altgeçitte mahsur kaldı

İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi. Havanın bir anda karardığı İstanbul'da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına kaçarak korunmaya çalıştı. Meteoroloji, 3 saat boyunca İstanbul'da etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.