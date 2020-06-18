Sağanak yağışın ardından Bursa'dan geriye kalan görüntüler

Bursa'da aniden bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su baskınları oldu.

Gök gürültülü sağanak yağışların Bursa ve çevresinde etkili olacağını açıklayan Bursa Valiliği, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu hadisesine karşı vatandaşları uyardı. Bursa'da öğle saatlerinde beklenen yağışın gelmesiyle metro istasyonunu ve Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi'ni su bastı. Görevliler bu bölgelerde müdahalede bulunarak suları tahliye etti. Yoğun yağıştan etkilenen bazı caddeler ile Bakırcılar Çarşısı'ndaki sular da bölgedeki esnaflar tarafından tahliye edilmeye çalışıldı. Şehir merkezinde trafik akışı güçlükle sağlandı.

İnegöl'e bağlı Yeniceköy beldesinde de birçok ev ve iş yerini sular bastı. Olay yerlerine BUSKİ ekipleri müdahale etti. Aşırı yağışla birlikte evlerin bodrum ve kömürlükleri sularla doldu ve eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Eşyaları sulardan dolayı zarar gören bir kadın göz yaşlarına hakim olmadı. Mahalle halkı son bir yıldır aynı sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek yetkililere sistemde bulundu.