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Şafak Sezer'den Bülent Ersoy'a canlı yayında alkol testi

Alkolmetreyi kontrol eden Şafak Sezer, sıfır promil sonuç çıktığını söyledi

27 Eylül 2021 09:11

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu Star TV'de yayınlanan 'Benzemez Kimse Bize' programına konuk olan Şafak Sezer, canlı yayında Ersoy'a alkol testi yaptı.

Geçen hafta Star TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında, Bülent Ersoy'un canlı yayındaki konuşmaları ve hareketleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Ersoy'un canlı yayına sarhoş olarak çıktığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı söz konusu iddialara yanıt vererek "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu" demişti.

Programın gelen yeni bölümünde ise Şafak Sezer geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy'a alkolmetre üfletti. Alkolmetreyi kontrol eden Şafak Sezer, sıfır promil sonuç çıktığını söyledi.

Şafak SezerMustafa KeserBülent Ersoyalkol testiBenzemez Kimse Bize

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