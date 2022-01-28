BirGün'de yer alan habere göre, Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduğu ileri sürülen iki kişinin görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülere el koyan polisin, iki şüpheliyi gözaltına aldığı iddia edildi. Görüntülerde şahısların soğukkanlı biçimde peş peşe yürüdükleri ve ellerinde telefon olduğu görülüyor.

Aralarında alacak meselesi bulunan 2 grup Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından güvenlik kameralarını inceleyen İstanbul Asayiş Şube’ye bağlı polislerin tespit ettikleri şahısların, suç örgütü kaydı olduğunu belirledikleri ve soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün devraldığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri belirlenmiş, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Polisin el koyduğu güvenlik kamerası kayıtlarından olduğu iddia edilen restorana, 6-7 dakika mesafedeki bir başka sokaktan alınan görüntülerde saldırıdan 15 dakika sonra, 00.46’da iki kişinin peş peşe sakin tavırlarla yürüdüğü görülüyor. İki şahsında cep telefonlarından mesajlaştığı ve öndeki şahsın montunu çıkarıp atmak için hazırlandığı dikkati çekiyor.