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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vurduğu ileri sürülen iki kişinin görüntüleri ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı

28 Ocak 2022 17:49

Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerdeki iki kişinin Mahmutyazıcıoğlu’nu vuran kişiler olabileceği düşünülüyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

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