Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna yanıt

Ünlü sunucu Ece Erken , YouTube kanalında yayınlanan programında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 'nu konuk etti ve ona "Beni tanıdığına pişman mısın?" sorusunu yöneltti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cevabı "Geç tanıştığıma" oldu.

Sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programından ayrıldıktan sonra YouTube kanalı açan Ece Erken, programında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu konuk etti. Yayın boyunca Beşiktaş kulübünün yönetim kadrosunda yer alan sevgilisine takım hakkında sorular soran Erken yayının sonunda sürpriz bir soru da sordu.

"Geç tanıştığıma"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu programında ağırlayan Ece Erken, Beşiktaş kulübü hakkında birçok soru sorduğu sevgilisine programın sonunda ters köşe yaptı. Erken sevgilisine "Beni tanıdığın için pişman mısın?" diye sordu. Şafak Mahmutyazıoğlu ise tüm sorularını içtenlikle yanıtladığı sevgilisine "Geç tanıştığıma pişmanım" yanıtını verdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, programda Ece Erken'in yeni stüdyosu için para harcadığı yönündeki iddiayı "Buranın adresini daha bilmiyordum. Bu iddialara cevap olsun" diyerek yalanladı.