Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı ve saldırganların kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor. Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA