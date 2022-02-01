T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı ve saldırganların kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

01 Şubat 2022 20:47

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor. Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA

Şafak Mahmutyazıcıoğlucinayetece erken

Diğer Videolar

Bilal Erdoğan: Amerika'da aylık 3 bin dolar kazanan bir insan, Türkiye'de 5 bin lira kazanan insandan daha kötü şartlarda yaşıyor

Ukrayna ordusu, Rus tanklarını böyle vurdu

Çatıdaki kar çığ gibi arabaların üzerine düştü

İETT otobüsünün önünü kesip taş ve sopalarla saldırdılar

Fuar alanındaki stant böyle çöktü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Mart 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24