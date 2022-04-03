T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sadece turist alan boş taksileri görüntüledi: "Taksicilerin saldırısına uğradı"

03 Nisan 2022 10:25

İstanbul Beyazıt’ta bir vatandaş “sadece turist” alan taksileri görüntüleyince taksiciler tarafından saldırıya uğradı.

Olay, dün öğle saatlerinde istanbul Beyazıt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde taksicilerin beklediği alana gelen bir vatandaş, boş taksiye binip yolculuk yapmak istedi. Ancak taksiler içerisinde kimse olmamasına rağmen müsait olmadıklarını söyledi. Birden fazla kişinin bu şekilde cevap vermesi üzerine vatandaş, cep telefonuyla boş taksicileri tek tek görüntüledi.

Sadece turist aldığı iddia edilen taksiciler, kendilerini görüntüleyen vatandaşa bir de fiziki olarak saldırıda bulundu. Saldırıya rağmen kendisini almayan taksiyi ve taksicileri görüntüleyen vatandaş, taksicilerin turist dışında müşteri almamasına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbulBeyazıtturistUKOMEtaksisaldırıkamera

Diğer Videolar

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 1 Haziran'da görülecek 'kapatma' davasına davet etti: Bizi asla durduramayacaksınız!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Çorlu tren kazasında çocuğunu kaybeden Zehra Bilgin: 4 yıldır oğlumun kanlı kıyafetiyle yaşıyorum, adaletiniz batsın

Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur'dan gitar performansı paylaşımı

Dünyanın en zehirli türlerinden biri olan pusula denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü

Taha Akyol: Merkez Bankası "Laf dinlemeyen" bürokratla bağımsız olur

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24