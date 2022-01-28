Sadece çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor

İsmini açıklamayan ve Instagram hesabını da 'Çiğ et deneyi' ismiyle açan adam, 22 Kasım 2021 tarihinden itibaren görüntülerini paylaşıyor.

Deneyinin 76. gününde olan adam, domuz pastırmasından çiğ balık ve tavuk göğsüne kadar çiğ olan her türlü eti yediğini söyledi ve şu notu paylaştı: