SADAT’ın Atatürksüz 19 Mayıs paylaşımına tepki yağdı; önce sildiler, sonra düzelttiler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapısına giderek protesto açıklamasında bulunduğu, SADAT’ın paylaştığı 19 Mayıs kutlamasında Atatürk ismi yer almadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımında Atatürk'ü anmaması ile tepki çeken şirket, paylaştığı videoyu silerek yeni bir mesaj yayınladı.

Paylaşılan yeni mesajda ise, "19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkarak işgal altındaki ülkeyi kurtarmak için milli mücadeleyi başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anar, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ederiz" ifadeleri kullandı.