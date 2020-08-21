Sadaka kutusunu çaldı, kendisini izleyen çocuklara para verdi

Bursa'nın İnegöl İlçesinde marketten sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin sadaka kutusunu çaldıktan sonra, marketteki 2 çocuğa para verdiği görülüyor.

Girdiği markette sigara alan ve sigarayı vermek isteyen iş yeri sahibinin bir anlık boşluğundan faydalanıp masa üzerinde bulunan sadaka kutusunu el çabukluğu ile alarak arka cebine koyan hırsız, market içerisinde bulunan çocuklara da para verdi.