T24 LogoT24 Logo
Haberler

Saç tıraşını beğenmedi, berberi ve arkadaşını bıçakladı

Olaya şahit olanlar o anları anlattı

29 Aralık 2020 09:05

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde berberde yaptırdığı tıraşı beğenmeyen bir kişi, tartıştığı berber kalfasını ve arkadaşını bıçakladı. 

Saldırgan daha önce 2-3 kez gittiği berbere tıraş olmaya gitti. Tıraş sonrasında saçını ve çırak tarafından çekilen fönü beğenmeyen kişi, berber Hakan K.'ya ve ikinci fönü çeken berber kalfası Ramazan M.'ye  tepki gösterdi. İkinci kez çekilen fönü de beğenmeyince, küfürler ederek dükkandan çıktı. Pasaj içinde küfür etmeye devam eden müşteriye tepki gösteren Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç. küfür etmemesi için uyardı. Tartışmasın büyümesi üzerine bıçağını çeken kişi Ramazan M.’yi belinden, Oğuzhan Ç.’yi ise ellerinden bıçakla yaralayarak hızla olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

ETİKETLER

Saç tıraşını beğenmeyen müşteri berberi bıçakladıkocaelikörfez ilçesi

Diğer Videolar

Patronunun oğlunun kendisine saldırdığını söyleyen kadın: Savcılık onu serbest bırakmış

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2021

Yokuşu çıkamayan TIR'ı ittirmeye çalışan bir kişi böyle görüntülendi

Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi

Tekirdağ'da yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi

Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Rasim Ozan'dan Hande Sarıoğlu yorumu: Gördüğüm en onurlu tavırlardan biri...

Hande Sarıoğlu'ndan o kişilere: İnsanlığınıza tüküreyim!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Mesut Özil’i sosyal medyadan izleyenler futbolcu olarak mı...

Haydar Dümen’den fantezi uyarısı: İşinizi şansa bırakmayın, her şeyin kararını...

İddia: Arda Turan ve Oğulcan'a verilen cezaların ardından Hamit Altıntop,...

Hilal Kaplan: Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek...

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Rasim Ozan'dan Hande Sarıoğlu yorumu: Gördüğüm en onurlu tavırlardan biri...

Hande Sarıoğlu'ndan o kişilere: İnsanlığınıza tüküreyim!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24