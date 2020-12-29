Saç tıraşını beğenmedi, berberi ve arkadaşını bıçakladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde berberde yaptırdığı tıraşı beğenmeyen bir kişi, tartıştığı berber kalfasını ve arkadaşını bıçakladı.

Saldırgan daha önce 2-3 kez gittiği berbere tıraş olmaya gitti. Tıraş sonrasında saçını ve çırak tarafından çekilen fönü beğenmeyen kişi, berber Hakan K.'ya ve ikinci fönü çeken berber kalfası Ramazan M.'ye tepki gösterdi. İkinci kez çekilen fönü de beğenmeyince, küfürler ederek dükkandan çıktı. Pasaj içinde küfür etmeye devam eden müşteriye tepki gösteren Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç. küfür etmemesi için uyardı. Tartışmasın büyümesi üzerine bıçağını çeken kişi Ramazan M.’yi belinden, Oğuzhan Ç.’yi ise ellerinden bıçakla yaralayarak hızla olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.