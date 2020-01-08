Sabiha Gökçen Havalimanı, sefer iptalleri sonrası geceyi böyle geçirdi

08 Ocak 2020 10:09
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması sabaha ertelendi. Çamura saplanan uçağı kurtarma çalışmalarından dolayı seferlerin iptal olması sebebiyle havalimanında yoğunluk yaşandı. Havalimanındaki yoğunluk böyle görüntülendi.
Uçak, saplandığı çamurluk alandan bu sabah saat 04.00 sıralarında kaldırıldı. Çalışmalar sırasında uçağın zarar görmemesi için vinç kullanılmayarak özel çalışma yürütüldü.
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
© Tüm hakları saklıdır.