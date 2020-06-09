Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara robotlu Koronavirüs bilgilendirmesi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl hizmete giren "Aerobot", uçuşların yeniden başlaması ile yolcu bilgilendirme hizmetine başladı. Koronavirüs hakkında uyarılarda bulunan robota yolcular ilgi gösterdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında "Aerobot" dönemi ikinci kez başladı. 2019'da terminal içinde yolculara bilgilendirme yapmak amacıyla hizmete alınan Aerobot, uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte yeni tip Koronavirüs hakkında uyarılarda bulunuyor. 1 Haziran'da uçuşların yeniden başlaması ile birlikte terminal içinde görevine yeniden başlayan Aerobot, İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde hem havalimanında Koronavirüs ile ilgili alınan önlemleri anlatıyor hem de uçuşlarla ilgili bilgi ve yönlendirmede bulunuyor.