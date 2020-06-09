T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara robotlu Koronavirüs bilgilendirmesi

09 Haziran 2020 15:30

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl hizmete giren "Aerobot", uçuşların yeniden başlaması ile yolcu bilgilendirme hizmetine başladı. Koronavirüs hakkında uyarılarda bulunan robota yolcular ilgi gösterdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında "Aerobot" dönemi ikinci kez başladı. 2019'da terminal içinde yolculara bilgilendirme yapmak amacıyla hizmete alınan Aerobot, uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte yeni tip Koronavirüs hakkında uyarılarda bulunuyor. 1 Haziran'da uçuşların yeniden başlaması ile birlikte terminal içinde görevine yeniden başlayan Aerobot, İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde hem havalimanında Koronavirüs ile ilgili alınan önlemleri anlatıyor hem de uçuşlarla ilgili bilgi ve yönlendirmede bulunuyor.

ETİKETLER

aerobotrobotsabiha gökçeistanbulhavalimanıkoronacoronakoronavirüssalgınpandemi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Temmuz 2020

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklaması: Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz

Ayasofya’ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu

Tramvay seferleri durunca binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar kurmalıyız

Murat Karayalçın: CHP’nin sol kimliği merkez sağ ile birlikteliğe engel değil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Ayasofya hamlesi oya dönmez, rasyonel akılla erken seçim...

Cihangir İslam: Muhalefet olarak bir araya gelip Türkiye'yi toplumsal bir...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

7 TİP'li gencin katledildiği Bahçelievler Katliamı'nın faili Kırcı: İki arkadaşımızın...

İmamoğlu, 'VIP krizinde' kendisi için hakaret ettiğini' savunan Fatih Portakal...

Bakan Selçuk, hibrit eğitimin detaylarını açıkladı: 3 gün okulda, 3...

Gwyneth Paltrow'dan şaşırtan itiraf: Bana oral seks yapmayı o öğretti!...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Ayasofya'ya girişler durduruldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Ayasofya hamlesi oya dönmez, rasyonel akılla erken seçim...

Cihangir İslam: Muhalefet olarak bir araya gelip Türkiye'yi toplumsal bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24