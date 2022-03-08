Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler ile durak kahyaları arasında kavga

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu almak üzere havalimanına gelen taksi sürücüleri ile durak kahyaları arasında kavga çıktı. Havalimanı taksileri dışında yolcuların ticari araçlara binmesine izin vermeyen durak kahyaları ile ticari araç sürücüleri arasında yer yer tartışmalarda yaşandı. Taksi sürücülerinin kahyalar tarafından darp edildiği anlar ve yaşanan sözlü tartışmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Yaşanan olaylara ilişkin konuşan taksici esnafı Cemal Ufak, “Yolcumuzu havalimanına bıraktıktan sonra uygulama üzerinden taksi arayan yolculardan bize çağrı geliyor. Bu yolcuları almaya çalıştığımızda durak kahyalarının tehditlerine maruz kalıyoruz. Düşünsenize burası uluslararası bir havalimanı yabancı turistler uygulama üzerinde bizi çağırıyorlar ama biz kahyalar yüzünden hizmet veremiyoruz. Yolcuyu almak istediğimizde ise olay darp edilmeye kadar gidiyor. Nitekim yakın zamanda bir arkadaşımız kahyalar tarafından darp edildi. Bunlar uluslararası bir havalimanında yaşanmaması gereken şeyler. Taksi sürücüsünün yanı sıra uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalan yolcu da mağdur oluyor. Yolcu sesini çıkarsa yolcuyu dahi darp ediyorlar. Bu konuya bir çözüm getirilmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak: İHA