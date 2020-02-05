Sabiha Gökçen'deki kazadan yaralı kurtulan yolcu anlattı: Gerçekten kötü olanlar vardı, durumu daha iyi olanlar yardım etmeye çalıştı

Sabiha Gökçen'de pistten çıkması sonucu parçalanan uçaktan yaralı kurtulan Doğuç Bilgiç, kaza anını anlattı.

NTV'ye konuşan ekibinden Bilgiç durumu kötü olan yolcular olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Uçak piste indi. Biz 10-15 saniye gittik sanırım. Sonra bir anda uçtuk pistten aşağı, saniyelik bir olay tabii, aklımda değil birçok şey. Uçak 3 parçaya bölündü sanırım. Benim yanımdaki taraf bölündü, oradan çıktım dışarı. İlk dışarı çıkanlardan biriyim. Orta bölümdeydim. Ön taraf çok kötüydü, komple koptu. Uçak düştüğü ve enkaz olduğu an boşluğu gördüm kendimi dışarı attım. Daha sonra birilerine yardım edip dışarı çıkmasına yardım ettim.

İnsanlar da inmeye başladılar bir koşturma oldu. Yangın olacağını düşündük, sonrası tam bir kaostu. İyi olanlar diğerlerine yardım etti. Ben dışarı çıktıktan sonra insanları gördüm gerçekten kötü olan insanlar var, ben en fazla bir bacak kırığıyla atlattım."