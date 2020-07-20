T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu; 17 kilo esrar yakalandı

20 Temmuz 2020 12:15

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 

Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi. S.Y.(36) isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

ETİKETLER

sabiha gökçenuyuşturucuoperasyonyakalandı17 kilo17 kilogram

Diğer Videolar

İmamoğlu ile öğrenci arasında 'zam' diyaloğu: 50 liraya indirdik biliyorsun değil mi?

"Çocuk istismarcısı şeyhe yönelik haberlere getirilen yasak kimi koruyor?"

Muhtar tesadüfen keşfedip, fotoğrafını paylaştı: "Akın akın gelmeye başladılar; gören dönmek istemiyor"

Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu

Rıza Türmen: AİHM Başkanı, bağımsız yargının önemini hatırlattı; idam cezası geri gelirse bedeli ağır olur

İkbal Gürpınar'ın babası Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

RTÜK'ün ceza verdiği TELE 1'in karartılma anı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi sorulan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno yıldızı Lauren Wambles, erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalamak suçlamasıyla...

Dolarda yeni zirve, 7.45 TL ile tarihi rekorunu kırdı...

Yıllık 29 bin TL’ye sınavsız hukuk eğitimi...

Binali Yıldırım danışmanını yalanladı: Benim ve eşimin Covid-19 testi pozitif...

Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

RTÜK'ün ceza verdiği TELE 1'in karartılma anı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi sorulan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24