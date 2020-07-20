Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu; 17 kilo esrar yakalandı

20 Temmuz 2020 12:15
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi. S.Y.(36) isimli bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: ANKA
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