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Sabiha Gökçen'de parçalanan uçaktan yaralı kurtulan yolcular o anları anlattı: Bagaj kısmını açtılar, sürünerek kendi imkanlarımla çıktım

"Mahşer yeri gibiydi"

06 Şubat 2020 13:42

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inerken düşen ve üçe bölünen uçaktan kurtulan yolcular yaşananları anlattı.

İstanbul Kurtköy'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan yolculardan Engin Demir,"Uçak düştükten sonra içeride sıkıştık. Kurtarma ekipleri geldi, bagaj kısmını açtılar. Daha sonra sürünerek kendi imkanlarımla çıktım" dedi. 

Bir başka yaralı Alper Kulu da 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 vatandaşın yaralandığı kazayla ilgili, uçaktan kendi imkanlarıyla çıktığını belirtti."Büyük panik vardı, kırık kolla 30-40 metre rampayı çıktım" diyen Kulu, "Kolum kırıldı diye bağıranlar, yardım isteyenler, içerisi mahşer yeri gibiydi" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. 

"Uçuşta en başından sonuna kadar bir anormallik vardı" diyen Kulu, "Çok sarsıntılı bir yolculuk geçirdik. Uçak çok zor bir şekilde yere teker koydu. Diğer seferlere göre çok hızlıydı. Tekerleği yere koyduktan sonra 'İstanbul'a hoş geldiniz' anonsları yapıldı. Uçak bir anda sağa sola yalpalamaya başladı. Sola doğru aşağıya bir iniş hissettim. 30-40 metrelik çukura düşmüşüz" dedi.

Kulu şöyle devam etti:

"Önümdeki koltuklar ters dönmüştü. Büyük bir panik, bağrışmalar yaşandı. Herkes yardım istiyordu. Kendi imkanlarımla uçaktan çıkararak, kırık kolla 30-40 metre gittim. Uçak patlayabilir anonsları duydum. İlk ambulansla hastaneye getirdiler. Sol kolum kırık, elmacık kemiğimde kırık var" 

"SÜRÜNEREK KENDİ İMKANLARIMLA ÇIKTIM"

Uçaktan yaralı kurtulan diğer bir yolcu da Engin Demir'di. Demir ise o anları şöyle anlattı:

"Uçak piste çok hızlı bir şekilde indi. Uçak düştükten sonra içeride sıkıştık. Bagaj kısmından ve yukarıdan üstümüze bir şeyler düştü. İçeriden çıkamadık. Kurtarma ekipleri geldi, bagaj kısmını açtılar. Daha sonra sürünerek kendi imkanlarımla çıktım. Uçağın orta bölümündeydim. Çok büyük panik vardı. Hiçbir şekilde acil durum anonsu yapılmadı. Hatta telefonlarınızı açabilirsiniz anonsunu hatırlıyorum" 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktan yaralı olarak kurtulanlar Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede de 31 yolcu tedavi altına alındı.

Yolculardan 24 tanesi taburcu edilirken, 7 yolcunun tedavisine devam ediliyor. 

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