Sabiha Gökçen'de üçe bölünen uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

3 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca vatandaşın yaralandığı Pegasus uçak kazasının radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, 17.23’te İzmir’den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.

İzmir-İstanbul seferini yaptıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak üçe bölünen uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Ne olmuştu?

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 2'si bebek 177 yolcu, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 180 kişi de yaralandı.