Taşeron işçiler Korona günlerinde işten atıldı: Bir tane eldiven için yalvarıyordum

Dünya çapında 35 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs günlerinde İstanbul Pendik'teki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda temizlik ihalesini kaybeden Euroclean şirketi, 300 işçiyi kıdem tazminatlarını vermeden işten çıkardı. İşçiler durumu protesto ederken bir işçi şirket yönetimine “Bu saatten sonra onlar bizim hiçbir şeyimiz değil. Onlar senin asgari ücretine göz koyan kişiler. Onlar senin işçi maaşına göz koyan kişiler" sözleriyle tepki gösterdi.

İşten çıkarılan vatandaş kalabalıktan alkış alırken devamında, "Herkes hakkını arıyor. Kimse alkış vurmayacak. Ben burada bir tane eldiven için yalvarıyordum, peçeteleri elimle alıyordum. Neden? Kimse yalakalık yapmasın. Hani başkan nerede? Hakkımı versin çeker giderim, susarım” sözleriyle hakkını savundu.

Kaynak: ANKA