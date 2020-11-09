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Sabancı Holding: 82 yıldır her 10 Kasım’da bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslanıyor

Markalar, 10 Kasım dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anan videolar paylaşıyor

09 Kasım 2020 18:30

Markalar, 10 Kasım dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anan videolar paylaşıyor. Sabancı Holding, #DinmeyenYağmur etiketiyle paylaştığı videoya "82 yıldır her 10 Kasım’da bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslanıyor" notunu düştü. 

Videoda öğretmen öğrencilerden 10 Kasım ile ilgili kompozisyon yazmasını istiyor. Bir öğrenci kompozisyon yazamadığını, tek bir cümle yazabildiğini belirtiyor ve sınıfta okuyor. Öğrenci kağıda yazdığı "O gün bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı" cümlesini okuyunca öğretmen de duygulanıyor. 

 

 

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