T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şaban Vatan, kızı Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili ambulans şoförü ile 112 Acil arasında geçtiği iddia edilen ses kaydını yayınladı

“Şahsıma yaptıkları umurumda dahi değil"

25 Eylül 2020 09:16

Giresun’da, yüksekten atlayarak intihar ettiği iddia edilen Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili, ambulans şoförü ile 112 Acil arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. 

Baba Şaban Vatan tarafından yayınlanan ses kaydında, ambulans şoförünün "Araba vurma galiba, büyük ihtimalle çocuğa araba vurup kaçma herhalde. Çocuğun ayağı kopuk gibi görünüyor" dediği duyuluyor. 

Baba Şaban Vatan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kaydı dün adliyeden aldığı CD üzerinde yaptığı incelemede bulduğunu açıkladı. Şaban Vatan, “Şahsıma yaptıkları umurumda dahi değil yeter ki Nazımızın adaleti sağlansın. Yeter ki katiller cezasını çeksin” dedi.

Ne olmuştu?

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Rabia Naz'ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan'ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında 16 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" açıklamasını yapmıştı.

ETİKETLER

Rabia NazölümügiresunŞaban Vatanambulans şoförükonuşma112 acilyeni ses kaydı

Diğer Videolar

İstanbul Tabip Odası: Salgın politikası iflas etti; İstanbul için acil kapanma zamanı!

Uğur Gürses: Bu ekonomi 2023'e kadar sürdürülemez; güveni geri kazanmak kolay olmayacak

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Kasım 2020

Saygı'nın 3. bölümü yayında; rehabilite merkezinde dikkat çeken sohbet!

Saat 09.05'te siren sesleri ve Galata Köprüsü'nden yayın yapan Yunan gazetecinin o anları...

Akın Atalay, 543 gün tutuklu yargılandığı Cumhuriyet davası için AİHM'in 'ihlal' kararını değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Erdoğan'ın gençliğini tanırım, söylediklerimi aynen verin, korkmuyorum" dedi; sözleri gündem...

Sabancı Holding: 82 yıldır her 10 Kasım’da bütün Türkiye yağmur...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın istifasını 27 saat sonra böyle...

Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan...

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor...

Aldatıldığını zanneden kadın, gizli kamerada gördüklerine inanamadı!...

Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği, Koronavirüs'e karşı yüzde 90 etkili olduğu söylenen...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Erdoğan'ın gençliğini tanırım, söylediklerimi aynen verin, korkmuyorum" dedi; sözleri gündem...

Sabancı Holding: 82 yıldır her 10 Kasım’da bütün Türkiye yağmur...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24