Şaban Vatan, kızı Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili ambulans şoförü ile 112 Acil arasında geçtiği iddia edilen ses kaydını yayınladı

Giresun’da, yüksekten atlayarak intihar ettiği iddia edilen Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili, ambulans şoförü ile 112 Acil arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı.

Baba Şaban Vatan tarafından yayınlanan ses kaydında, ambulans şoförünün "Araba vurma galiba, büyük ihtimalle çocuğa araba vurup kaçma herhalde. Çocuğun ayağı kopuk gibi görünüyor" dediği duyuluyor.

Baba Şaban Vatan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kaydı dün adliyeden aldığı CD üzerinde yaptığı incelemede bulduğunu açıkladı. Şaban Vatan, “Şahsıma yaptıkları umurumda dahi değil yeter ki Nazımızın adaleti sağlansın. Yeter ki katiller cezasını çeksin” dedi.

Ne olmuştu?

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Rabia Naz'ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan'ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında 16 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" açıklamasını yapmıştı.