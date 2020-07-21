Şaban Vatan: Emniyet müdürü, eşime "Şaban Bey'in elinden telefonu al" demiş

Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Rabia Naz Vatan, kızının ölümüyle ilgili dosyanın kapatılmasını yaptığı bir basın açıklamasıyla protesto etti. Baba Şaban Vatan yaptığı basın açıklaması sırasında emniyet müdürününün eşine, "Sen Şaban Beyin elinden telefonunu al" dediğini söyledi.

"Ben baba olarak öleyim önemli değil. Ama çocuklar ve kadınlar savunmasız onların haklarını en önce savunmak zorundayız" diyen Şaban Vatan, "Ama görüyoruz ki bizim ülkemizde hatırlı kişiler siysasetçiler oluyor. Kadınlar veya çocuklar olmuyor. Lanet olsun böyle sisteme" diye konuştu.