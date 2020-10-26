Sabahat Akkiraz'dan pandemi sürecinde mağdur olan sanatçılar için çağrı

Halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, pandemi sürecinde mağdur olan, işsiz kalan müzisyenler için çağrıda bulundu. Enstrümanlarını satan, intihar eden müzisyenlerin olduğuna dikkat çeken Akkiraz, Cumhurbaşkanlığı'na, Kültür Bakanlığı'na, belediyelere ve partilere çağrıda bulunarak, gereğinin yapılmasını, mağduriyetin sonlandırılmasını istedi.

"Bir çağrım var, müzisyenler taş mı yesin" notunu düştüğü paylaşımında müzisyenlerin günlük kazanıp günlük geçinen insanlar olduğuna vurgu yapan Akkiraz, "İntihar edenler, enstürmanlarını satanlar oldu. Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı, belediyeler, partiler gereğini yapın. Bu insanlar taş mı yesin?" diye konuştu.