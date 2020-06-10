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Aslında ne oldu?

Sabah'ın 'Son engeller kaldırıldı' manşeti | "Ben 'pes' diyorum siz ne diyorsunuz?"

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

10 Haziran 2020 17:06

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, Sabah Gazetesi'nin 'Son engeller kaldırıldı' başlıklı manşetini konu aldı. Tezkan, "Ben 'pes' dedim. Siz ne diyorsunuz?" diye sordu. 

'Son engeller kaldırıldı' manşetini değerlendiren Tezkan şunları söyledi;

"Gazeteyi açtım, manşet; 'Son engeller kaldırıldı' Cumhurbaşkanı demiş ki; 'Türkiye'nin şahlanışı için virüsten sonra fırsatı kaçırmamak lazım' bu sebeple son engeller kaldırılmış. Yazan da iktidarın gazetesi Sabah. Onlar 'Cumhurbaşkanı' demiyor. 'Başkan Erdoğan' diyor. Altına bir bakayım dedim, nasıl 'şahlanıyormuşuz. son engel neymiş? Lokantalar saat 22.00'a kadar kapalıydı. Şimdi gece yarısı 24.00'a kadar alınmış. 65 yaş üstü sabah 10.00'dan akşam 18.00'a kadar sokağa çıkabilecekmiş. 18 yaş altı sokakta ebeveynleri olmadan dolaşabilecekmiş. Düğünler, dernekler, sinemalar başlayacakmış ve böylece 2023, 2051, 2071 hedeflerini tutturacakmışız. Manşet aynen bu"

"Sabah'ın başyazarı da yazı yazmış, demiş ki; 'Mısır'da Bakanlar Kurulu toplansaydı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da böyle güzel kararlar çıkar mıydı?' diye. Ben 'pes' dedim. Siz ne diyorsunuz?"

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