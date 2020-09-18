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Saatine taktırdığı kordonu beğenmedi; elinde bıçakla saatçiyi kovaladı

Gözaltına alınan A.B., polis merkezine götürüldü

18 Eylül 2020 11:37

Diyarbakır'da saatine taktırdığı kordonu beğenmeyen A.B., iş yeri sahibi M.S.'yi elinde bıçakla caddede kovaladı. A.B.'nin polis ve bekçiler tarafından etkisiz hale getirildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki saatçiye gelen A.B., iş yeri sahibi M.S.'ye saatine kordon taktırmak istediğini söyledi. 80 liralık kordonu beğenen A.B., saatini bırakıp, çıktı. Yaklaşık bir saat sonra geri gelip, koluna taktığı saatin kordonunun beğenmeyen A.B., fiyatının ancak 10 lira olacağını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.B., elindeki bıçakla, M.S.'yi kovalamaya başladı. Çevredekiler, polisi aradı.

Kısa sürede gelen polis ve bekçiler, A.B.'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan A.B., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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