Saat saat Türkiye'nin Suriye'ye kara ve hava harekâtı...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan 'Fırat Kalkanı' harekâtını başlattı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Cerablus'un terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi amacıyla harekât başlatılmıştır" dendi. TSK, unsurlarınca saat 04.00 sıralarında başlayan harekâtla, Cerablus bölgesindeki IŞİD'e karadan topla, havadan F-16'larla operasyonlar yapıldı. Askeri kaynaklar hava operasyonlarında 12 hedefin tamamının başarıyla vurulduğunu aktardı. Top atışlarıyla 70 hedefin etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Cerablus'ta IŞİD'le çatışmaya başladığı da gelen bilgiler arasında... Bir grup özel kuvvetleri unsurlarının da sınır bölgesinden sızma harekatıyla Suriye topraklarına girdiği aktarıldı. Asker kaynaklar, zırhlı birliklerin Suriye sınırının sıfır nokrasına yaklaşmasının ardından tankların hudut emniyeti için yer değiştirdiğini belirtti. İlk hava harekâtı ise saat 06:08'de başladı. Türk ordusu saat 11.10 civarında tanklarla Suriye topraklarına karadan giriş yaparken, saat 14.45'te Özgür Suriye Ordusu IŞİD'in elindeki 4 köyü aldı ve 50'ye yakın teröristi etkisiz hale getirdi.