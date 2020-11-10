Saat 09.05'te siren sesleri ve Galata Köprüsü'nden yayın yapan Yunan gazetecinin o anları...

Yunanistan’ın ünlü televizyon haber kanalı Skai TV muhabiri bu sabah İstanbul’daki Galata Köprüsü üzerinden yaptığı canlı yayında siren sesleri duyuldu. Yunanistan’daki televizyon kanalının stüdyosundaki sunucuların savaş sirenleri sandığı sesler kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

Yunanistan'ın ünlü haber kanalı Skai TV'de sabah saatlerinde yayınlanan Today isimli proğramın sunucuları Dimitris Oikonomou ve Maria Anastassopoulou İstanbul'daki muhabiri Manolis Kostidis'e bağlandı. İstanbul’daki Galata Köprüsü üzerinden yayın yapan Kostidis Türkiye'de Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifası ve siyasal gelişmeleri aktardığı sırada saat 09.05'de çalmaya başlayan sirenlerle kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sesler Yunanistan'daki stüdyoda bulunan sunuculara da yansıyınca sirenlerin savaş sirenleri olduğu sanıldı. Kostidis sirenlerin güçlü sesi nedeni ile kısa süre ara verdi. Ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma törenleri düzenlendiğini söyledi. Kaynak: Sözcü