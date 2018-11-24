Saadet'ten CHP'ye Ankara ve İstanbul mesajı: İşbirliği olabilir

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Saadet Partisi GİK üyesi Bülent Kaya, yerelde özellikle Ankara ve İstanbul için ittifak sinyali verdi: İşbirliğinin içerisinde elbette var olacağız Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir görüşme gerçekleşecek. Görüşme öncesi Halk TV'den Çağlar Cilara, Saadet Partisi'nin ittifaka ilişkin nabzını tuttu. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Av. Bülent Kaya, yerelde, özellikle büyükşehirlerde işbirliği yapılabileceğinin altını çizdi ve şöyle konuştu: "Ankara ve İstanbul için bazı işbirliklerinin gündeme gelmesi son derece doğal. Biz İstanbul'u yönetilebilir hale getirecek işbirliğinin içerisinde elbette var olacağız. Kapımız diğer alternatiflere kapalı diye bir yaklaşım içerisinde değiliz"