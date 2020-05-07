Saadet Partisi'nden Süper Mario'lu maske göndermesi: Süper Maske

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin maske dağıtımına yönelik kararlarına gönderme yapan bir video paylaştı. Süper Mario oyunundan bir bölüm gibi hazırlanan videoda, hükümetin maske dağıtımı konusunda aldığı kararların uygulamaya geçirilemediğine dikkat çekildi.

Videoda, "Önce maske satışı yasaklandı. PTT il dağıtılamadı. E-devlet ile olamadı. Telefonlara kod gelmedi. İş yerlerine ulaşmadı. Maske satışı serbest bırakıldı. Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı" denildi.