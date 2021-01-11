Saadet Partisi 'zam gelen ürünleri' sergiledi: "Siz istediğiniz kadar rakamları düşük gösterin..."

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, Türkiye'deki temel gıda maddelerine gelen zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düzenlediği basın toplantısında, zam gelen ürünleri sergileyen Kılıç, hangi ürüne ne kadar zam geldiğini de aktardı. Kılıç, "Siz istediğiniz kadar rakamları düşük gösterin, vatandaş cebindeki parayla ay sonunu getirip getiremediğine bakıyor" dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine değinen Kılıç, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60 oranıyla 2020 yılını tamamladığını belirtti.

Rakamların ekonomide önemli olduğunu ancak rakamların gerçeklerle örtüştüğü zaman bir anlam kazandığını söyleyen Kılıç, "Hayattan ve insandan kopuk bir rakam yığını, sosyal ruhtan yoksundur. Matematik oyunlarıyla kendinizi kandırırsınız, halkı kandıramazsınız. Toplum büyük bir kesimi için hayat şartları giderek ağırlaşıyor. Enflasyon rakamları ne mutfaktaki yangını ne geçim mücadelesini ne de halkın çektiği sıkıntıları yansıtmıyor. Geçim derdinde olan kimsede bu rakamlara inanmıyor" dedi.

"Temel gıda maddelerindeki ortalama artış yüzde 60 altına düşmemektedir"

Söz konusu enflasyon oranlarının gerçekle alakalı olmadığını savunan Kılıç, temel gıda maddelerinin geçen yıl ve bu yılki fiyatlarını karşılaştırdıklarını söyledi.

Bu durumu "Aile enflasyonu" olarak adlandırdıklarını belirten Kılıç şu bilgileri paylaştı:

"Bir kg toz şeker, 2020 Ocak ayında 4 liraya satılırken, 2021 Ocak ayında 6,5 liraya yükseldi. Fiyat artışı yüzde 63 oldu. 5 litrelik çiçek yağı, 2020'de 36 lira, 2021'de 85 lira ve fiyat artış oranı yüzde 136. Bir kg siyah zeytin 2020'de 19 lira, 2021'de ie 35 lira, fiyat artışı ise yüzde 84. Bir kg beyaz peynir 2020'de 38 lirayken, 2021'de 54 lira ve yüzde 42 fiyat artışı var. 5 kg un 2020'de 10,5 lirayken 2021'de 18 liraya yükselmiş. Fiyat artışı yüzde 71. Bir kg çay ise 2020'de 27 lira, 2021'de 35 lira ve artış oranı yüzde 30."

Temel gıda maddelerindeki ortalama artışın yüzde 60 altına düşmediğini söyleyen Kılıç, "Rakamların gösterdiği olumlu tablo ile vatandaşın cebindeki olumsuz tablo örtüşmüyor" dedi.

Kılıç, hükümetin açıkladığı rakamlarla, söz konusu ürünlerdeki rakamlar arasında çok fark olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Hükümetin görevi, vatandaşın alım gücünü artırmaktır"

"İnsanların hayatlarını sürdürmek için gerekli olan temel tüketim maddelerindeki artışlara dair açıkladığımız rakamlar resmi enflasyon oranlarını çürütüyor. Siz istediğiniz kadar rakamları düşük gösterin, vatandaş cebindeki parayla ay sonunu getirip getiremediğine bakıyor. Şimdi buradan soruyoruz, ekonomik göstergelerdeki rakamlar mı önemli, yoksa halkın yaşadığı temel maddelerdeki bu fiyat artışları mı önemli? Bir hükümetin görevi gerçeklikten uzak, sihirbaz rakamlarla enflasyonu düşük göstermek değildir. Hükümetin görevi, vatandaşın alım gücünü artırmaktır."