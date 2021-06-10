T24 LogoT24 Logo
Haberler

Saadet Partisi yarın 81 ilde açıklama yapacak; vatandaşlar dertlerini kağıda yazarak 'Geçim İttifakı Tenceresi'nin içine atacak

Saadet'in basın açıklamaları yarın eş zamanlı gerçekleşecek

10 Haziran 2021 20:19

Saadet Partisi bugün yayınladığı videoyla tüm vatandaşları, yarın 14.30'da 81 ilin meydanlarında eş zamanlı olarak düzenleyeceği basın açıklamalarıyla iktidara karşı Geçim İttifakı’na davet edeceğini duyurdu. Basın açıklamaları sonunda her vatandaşın bir kağıda derdini yazarak 'Geçim İttifakı Tenceresi'nin içine atmasıyla mutfaklardaki tencerelerde 'aş değil, dert piştiği' ifade edilecek.

Vatandaşların gündemi 'geçim derdi' diyerek Geçim İttifakı kampanyasını başlatan ve bu kapsamda programına aldığı kongrelerden ilk ikisini 'Esnaf Kongresi' ve 'Çiftçi Kongresi' olarak gerçekleştiren Saadet Partisi; tüm vatandaşlara 'Geçim İttifakı'nda buluşmayı teklif edecek.

Saadet Partisi İl Başkanları; 11 Haziran Cuma Günü tüm illerde eş zamanlı olarak düzenleyecekleri basın açıklamalarıyla herkesi Geçim İttifakı’na davet edecek.

Basın açıklamaları sonunda her vatandaşın bir kağıda derdini yazarak 'Geçim İttifakı Tenceresi'nin içine atmasıyla mutfaklardaki tencerelerde 'aş değil, dert piştiği' ifade edilecek.

saadetpartigeçim ittifakısaadet partisi

Diğer Videolar

UKOME toplantısında İmamoğlu ile bakanlık temsilcisi arasında taksi tartışması

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Temmuz 2021

Sosyal medya fenomeninden Bakanlığın videosuna alternatif 'İstanbul tanıtımı'

Af Örgütü İletişim Direktörü Tarık Beyhan: Pegasus listesindeki bazı kişilerin telefonunda saldırının izleri bulundu

Hakan Aksay: Türkiye’nin her alanda hareketlenmesi Rusya’yı tedirgin ediyor; Türkiye’nin Afganistan’da işin içine girmesi Rusya’da tepkilere yol açtı

Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonundan çamurlar yola böyle döküldü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24