Saadet Partisi yarın 81 ilde açıklama yapacak; vatandaşlar dertlerini kağıda yazarak 'Geçim İttifakı Tenceresi'nin içine atacak

Saadet Partisi bugün yayınladığı videoyla tüm vatandaşları, yarın 14.30'da 81 ilin meydanlarında eş zamanlı olarak düzenleyeceği basın açıklamalarıyla iktidara karşı Geçim İttifakı’na davet edeceğini duyurdu. Basın açıklamaları sonunda her vatandaşın bir kağıda derdini yazarak 'Geçim İttifakı Tenceresi'nin içine atmasıyla mutfaklardaki tencerelerde 'aş değil, dert piştiği' ifade edilecek.

Vatandaşların gündemi 'geçim derdi' diyerek Geçim İttifakı kampanyasını başlatan ve bu kapsamda programına aldığı kongrelerden ilk ikisini 'Esnaf Kongresi' ve 'Çiftçi Kongresi' olarak gerçekleştiren Saadet Partisi; tüm vatandaşlara 'Geçim İttifakı'nda buluşmayı teklif edecek.

Saadet Partisi İl Başkanları; 11 Haziran Cuma Günü tüm illerde eş zamanlı olarak düzenleyecekleri basın açıklamalarıyla herkesi Geçim İttifakı’na davet edecek.

Basın açıklamaları sonunda her vatandaşın bir kağıda derdini yazarak 'Geçim İttifakı Tenceresi'nin içine atmasıyla mutfaklardaki tencerelerde 'aş değil, dert piştiği' ifade edilecek.